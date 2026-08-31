قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

يهتم المصريون بمتابعة أسعار البنزين اليوم و السولار خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين على المستوى العالمي، لتسود حالة من الجدل حوّل أسعار البنزين في مصر وموعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المرتقب والذي من المقرر أن يتم فيه تحديد أسعار البنزين الجديدة وما إذا كان هناك زيادة ام تثبيت الاسعار الحالية وفقا لاخر زيادة في مارس الماضي .



ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأثنين 31 أغسطس..





أسعار البنزين اليوم

وبحسب آخر الأسعار الرسمية، جاءت أسعارالبنزين في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.





سعر السولار اليوم

ويبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو السعر المطبق منذ آخر تعديل رسمي في 10 مارس 2026.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

أما أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم، فيبلغ سعرها الرسمي 275 جنيهًاللأسطوانة،بينما يصل سعر الأسطوانةالتجارية وزن 25 كجم إلى 550 جنيهًا.

وتؤكد بيانات وزارة البترولأن سعر الأسطوانةالمنزلية الحالي هو 275 جنيهًا.

وقد يختلف السعر الذي يدفعه المستهلك في بعض المناطق عن السعر الرسمي المعلن، خاصة بالنسبة إلى أسطوانات البوتاجاز، نتيجة إضافة تكاليف النقل والتوصيل ومصاريف التداول، بحسب المنطقة ومكان البيع.

ويُنصح المواطنون بالتأكد من الأسعار الرسمية المعلنة قبل الشراء، مع متابعة أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

هل ارتفعت أسعار البنزين والسولار اليوم؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن قرار جديد بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار، وتواصل محطات الوقود تقديم المنتجات البترولية بالأسعار الحالية، في انتظار ما قد تسفر عنه المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

وتبقى أسعار الوقود محل متابعة مستمرة من المواطنين وأصحاب الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على وسائل النقل، خاصة مع ارتباط تكلفة التشغيل بأسعار البنزين والسولار.

جدل حول زيادة أسعار الوقود في مصر

وحول الأسعار، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود أو تثبيتها أو خفضها لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة المحور، أن لجنة التسعير التلقائي لم تحسم حتى الآن موقفها النهائي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة.

لا يوجد قرار مؤكد برفع أسعار الوقود

وأشار إلى أن اللجنة هي الجهة المختصة بدراسة التطورات الاقتصادية والمتغيرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، ومن ثم لا يوجد قرار مؤكد حتى الآن بشأن رفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.

وطالب رئيس شعبة المواد البترولية بضرورة عدم الاعتماد على التكهنات أو المعلومات غير الرسمية المتداولة بشأن الأسعار الجديدة، مؤكدًا أن الحسم يظل مرتبطًا بالقرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير التلقائي.