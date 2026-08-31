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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يتوعد: لا نسعى للحرب.. لكن ردنا سيكون حاسما على أي اعتداء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء يستهدفها، متوعدًا بالرد بصورة حاسمة على المعتدين.

وقال بزشكيان إن إيران لا تريد الحرب أو التصعيد، إلا أنها ستدافع عن نفسها في مواجهة أي هجوم، مؤكدًا أن الرد على الاعتداءات سيكون قويًا وحاسمًا.

وحذر الرئيس الإيراني من تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الاضطرابات والتوترات ليس في مصلحة أي دولة، وقد يضع جميع الأطراف أمام تحديات ومخاطر متزايدة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف جزيرة لارك قرب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري، في بيان عاجل، إن قواته استخدمت خلال الهجوم طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشيرًا إلى استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين، وما وصفه بأنه بنى تحتية ومواقع تمركز لمقاتلات تابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن الهجوم يمثل ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ«العدوان الأمريكي الصهيوني» على جزيرة لارك، مؤكدًا أن طهران لن تتعامل مع الضربات التي تتعرض لها باعتبارها أحداثًا منفصلة.

وفي لهجة تصعيدية، توعد الحرس الثوري بأن كل إطلاق نار يستهدف إيران سيقابل بردود أشد تدميرًا، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية ضدها سيؤدي إلى توسيع نطاق الرد الإيراني.

كما شدد الحرس الثوري على أن اللجوء إلى القوة العسكرية لن يكون حلًا لما وصفه بعجز الخصوم عن إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الاستراتيجي في الصراع الحالي.

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