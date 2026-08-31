قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام
10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. واظب عليها
لو فاتتك هندسة.. 18 معهدا معتمدا للحاسبات ونظم المعلومات أمامك الآن
يتجاوز 10.2 مليون طن.. الموسم الحالي الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر
الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ وسط تصعيد إيراني أمريكي
القط ذو الحذاء.. خطة سرية للموساد لإسقاط النظام الإيراني تنتهي بـ لا من ترامب
دعاء الرزق والتوفيق قبل الفجر.. أفضل الأدعية لبداية اليوم وتيسير الأمور
أسعار العملات الأجنبية في مصر وفقا لآخر تحديثات
مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض
الحرس الثوري يتوعد أمريكا: كل ضربة ضدنا ستقابل برد أشد تدميرا
الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف
هل صلاة سنة الفجر واجبة؟.. تعرف على حكم ركعتي الفجر وفضلها ووقت أدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية محدودة ودقيقة ضد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنهم كانوا يستعدون لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوتر حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية تحركت ضد وحدات إيرانية متخصصة في زرع الألغام، بعدما اعتبرت نشاطها «تهديدًا وشيكًا» للملاحة البحرية وحركة السفن في المضيق.

وأوضحت القيادة المركزية أن العملية استهدفت إزالة الخطر قبل تحوله إلى تهديد فعلي، مؤكدة أن التحرك الأمريكي كان «محدودًا ودقيقًا» لحماية البحارة المدنيين وتأمين حركة الشحن التجاري وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية.

وأضافت «سنتكوم» أن المسؤولية عن نشوء هذا التهديد تقع على إيران، معتبرة أن القوات الأمريكية تدخلت لإزالة الخطر الذي قالت إنه كان يهدد الملاحة الدولية.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة، الأحد، ضد منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، بعدما قالت واشنطن إن عناصر من الحرس الثوري كانوا يستعدون لاستخدامهما في إطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.

وردت إيران لاحقًا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه مواقع تضم قوات أميركية في الأردن، بينما أعلنت عمّان اعتراض ثمانية صواريخ اخترقت مجالها الجوي.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عملية عسكرية محدودة حرس الثوري الإيراني مضيق هرمز زرع الألغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: نرحب بكل الرياضيين علي أرض الباسلة

محافظ بورسعيد خلال افتتاح أولمبياد الشركات الـ59: نرحب بكل الرياضيين علي أرض الباسلة

صحة بني سويف

وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالميمون ويحيل الطبيب للتحقيق

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية العربية يشهدون حفل تخرج 66 طالب بكلية الهندسة

محافظ بورسعيد: تعاون بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد