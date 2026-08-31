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هل صلاة سنة الفجر واجبة؟.. تعرف على حكم ركعتي الفجر وفضلها ووقت أدائها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صلاة سنة الفجر واجبة؟.. تعرف على حكم ركعتي الفجر وفضلها ووقت أدائها

صلاة سنة الفجر
صلاة سنة الفجر
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من المصلين عن هل صلاة سنة الفجر واجبة؟ خاصة أن ركعتي سنة الفجر من السنن المؤكدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حتى في السفر لذا يتساءل كثيرون عن حكم سنة الفجر، وهل ركعتا الفجر فرض أم سنة؟ وهل يجوز قضاؤهما إذا فاتتا، وفي السطورالتالية نتعرف على إجابة هذه الأسئلة وفقا لما ارتأته دار الإفتاء.

هل صلاة سنة الفجر واجبة؟

وفي السياق أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من صلى الفرض فقط صلاته صحيحة ولا حرج فيها، ومن ثم من ترك صلاة سنة الفجر فليس عليه شيء.

هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة له، أن من يداوم على أداء الفرائض فهو ناجٍ يوم القيامة، إلا أن المحافظة على السنن فيها اغتنام للخير والبركة، وأن الأصل في صلاة الفجر أن تكون ركعتين فقط، ولكن من لم يكن حريصا على السنة فإنه يزهد في الخير ويفوت على نفسه الفضل الكبير.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة له إلى أن النبي استحب لنا المداومة على السنة، فكأن الله فتح لنا أبواب الخير ولم نأخذ منها شيئا وتركناه.

وقت صلاة سنة الفجر

الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".

وهذا ما قرَّره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب المالكي (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).

هل يجوز قضاء سنة الفجر إذا فاتت؟

بخصوص مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر؛ فقد اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السُّنَّة قبل الفريضة.

فذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السُّنَّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.

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