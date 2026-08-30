غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

تُشيَّع غدًا جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي، من مسجد عمر بن عبد العزيز، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد الأسرة والمقربين، على أن تُقام مراسم الجنازة عقب صلاة الجنازة بالمسجد.

ومن المقرر أن يتوافد أفراد العائلة والأصدقاء والمقربون للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء، في أجواء يغلب عليها الحزن، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

ويأتي خبر الوفاة وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية، نظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها الفنانة نجلاء فتحي، التي تعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، وقدمت على مدار مشوارها الفني الطويل العديد من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة بارزة لدى الجمهور.

ومن المنتظر أن تشهد مراسم تشييع الجنازة حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء، لمساندة الفنانة نجلاء فتحي وعائلتها في هذا الظرف الأليم.

وتحرص أسرة الفقيدة على أن تقتصر مراسم التشييع على الأهل والمقربين، وسط مشاعر من الحزن لفقدانها، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل مراسم العزاء، على أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وتتقدم أسرة تحرير الخبر بخالص العزاء والمواساة إلى الفنانة نجلاء فتحي وأسرتها، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..