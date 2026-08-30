بهدف في الوقت القاتل.. رين يهزم لومان بـ 3 أهداف بالدوري الفرنسي

حقق رين فوزا قاتلا علي ضيفه لومان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب روت دو لوريان في إطار الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية رين كل من إستيبان لوبول هدفين في الدقيقتين 5 و96 من ركلة جزاء وفالنتين رونجيه في الدقيقة 26، بينما أحرز هدفي لومان اللاعب لويس مافوتا في الدقيقتين 30 و54 من ركلة جزاء.

وكان رين قد تعادل في الجولة الأولى مع باريس سان جيرمان 2-2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد لومان نقطة واحدة، حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام بريست 2-2.

ويواجه لومان في الجولة الرابعة، ضيفه “نيس”، يوم السبت القادم، بينما يلعب رين مع مضيفه أنجييه يوم الأحد المقبل.