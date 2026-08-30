قائمة بيراميدز في معسكر مباراة المصري بالدوري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في الثامنة من مساء غد الإثنين، على استاد السويس الجديد، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - عودة فاخوري - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - أحمد نذير بو علي

وسافر الفريق إلى مدينة السويس للمبيت بها حتى موعد المباراة، بعد خوض المران الأخير على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.