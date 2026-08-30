هل لبس الأسود في الحداد يؤذي الميت؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: «هل يجوز لبس الأسود على المتوفى وهل ده بيؤذيه فعلًا؟».

هل يجوز لبس الأسود على المتوفى وهل يؤذيه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتداء اللون الأسود أو غيره في الحداد يختلف باختلاف عادات الناس، فبعض المجتمعات تعبر عن الحزن بالأسود، وأخرى باللون الأبيض، ولا حرج في ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الأمر لا يؤذي الميت في شيء، لأنه من باب إعلان الحزن على فقدان المتوفى، وهو أمر إنساني طبيعي، مشيرًا إلى أن الشريعة لا تمنع إظهار الحزن، ولكن تضبطه بالآداب الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»، وهو ما يؤكد مشروعية الحزن دون تجاوز.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحداد بأي صورة من صور العادات لا بأس به، بشرط الالتزام بعدم قول أو فعل ما يخالف الشرع، مع ضرورة الاعتدال في الحزن.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية عدم الاستغراق في الحزن بشكل يعطل حياة الإنسان أو يضر بصحته النفسية أو يؤثر على مسؤولياته، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى التوازن، فالحزن يكون بقدر دون إفراط، مع استمرار الإنسان في ممارسة حياته بشكل طبيعي.