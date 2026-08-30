سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك، منتصف تعاملات اليوم الأحد 30-8-2026.

وفقًا للأسعار المعلنه من البنوك صعد سعر صرف الدولار إلى 50.75 جنيه، للشراء و50.85 جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم

وسجل بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المرصودة، عند 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

بينما سجل كل من بنك نكست، والتنمية الصناعية، والعربي الأفريقي الدولي نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

وسجل التجاري الدولي نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

فيما بلغ السعر في التعمير والإسكان والمصرف المتحد نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ السعر في بنك مصر نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

و سجل في بنك SAIB نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وبنك بيت التمويل الكويتي 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بينما سجل المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول، وأبوظبي الأول مصر، والأهلي الكويتي، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في HSBC نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، بينما سجل المصري الخليجي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.