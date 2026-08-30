خامنئي يعلن اقتراب «النصر النهائي».. المرشد الإيراني يدعو المسلمين إلى الوحدة

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن أفق الانتصار النهائي للحق على الباطل بات أقرب من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الإسلام وأتباعه وصلوا إلى مفترق طرق مصيري وحاسم بعد مراحل صعبة شهدت اضطرابات وتغيرات متلاحقة.

وفي رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، تناول خامنئي الأوضاع الإسلامية والظروف الراهنة، داعياً المسلمين في مختلف المجتمعات الإسلامية إلى وضع المبدأ القرآني «أشداء على الكفار رحماء بينهم» في صميم أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم، معتبراً أن الالتزام بهذا النهج يمثل الطريق إلى تحقيق الوحدة والتضامن بين المسلمين.

وقال إن «أفق الانتصار النهائي للحق على الباطل، ولدين الإسلام على الكفر، أقرب إلى التحقق منه في أي حقبة أخرى»، مشدداً على أن الشرط الأول لتحقيق هذا الانتصار يتمثل في «وحدة المسلمين».

وأوضح المرشد الإيراني أن الإسلام وأتباعه يقفون اليوم عند مفترق طرق مصيري، بعد تجاوز مراحل صعبة وحافلة بالاضطرابات، والتعامل مع تقلبات وتغيرات امتدت منذ بدايات الإسلام وحتى العصر الحالي.

وأشار إلى أن المسلمين بات بإمكانهم في المرحلة الراهنة الاضطلاع بدور فاعل ومصيري بامتياز، داعياً إلى استثمار هذه المرحلة وعدم التفريط بالمبادئ التي قامت عليها رسالة النبي محمد والإسلام.

وحذر خامنئي من عواقب الابتعاد عن هذه المبادئ، مؤكداً أنه عندما يتم فصل أي جانب من جوانب الرسالة السماوية عن سلوك المسلمين، فإنهم يُحرمون من مقام العزة الذي نالوه، وفق تعبيره.

وشدد المرشد الإيراني على أن الحفاظ على المبادئ الإسلامية والوحدة بين المسلمين يمثلان شرطاً أساسياً للوصول إلى ما وصفه بالانتصار النهائي للحق على الباطل.