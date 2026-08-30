إيران: قطر وباكستان تسعيان لتجديد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي صباح اليوم الأحد ، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية ، إن قطر وباكستان تعملان على تعزيز عودة إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو.

بحسب غريب آبادي، تواصل طهران اتصالاتها مع قطر وباكستان نظراً لدورهما كوسيط بين الطرفين. وأضاف أن جهودهما الأخيرة تهدف إلى بحث إمكانية استئناف تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

أوضح غريب آبادي قائلاً: "لقد توقفت واشنطن عن تنفيذ التزاماتها، وعليها اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى المسار الصحيح". وأضاف أنه لن يتسنى تحديد المسار المستقبلي إلا بعد اتخاذ الولايات المتحدة خطوات للعودة إلى الاتفاقيات.

تم توقيع مذكرة التفاهم في يونيو بوساطة قطر وباكستان، وتضمنت، من بين أمور أخرى، وقف العمليات العسكرية وترتيبات تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعُقدت محادثات لاحقة في سويسرا بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة والدولتين الوسيطتين، بل وتم وضع آليات لمواصلة المناقشات.

إلا أن تنفيذ مذكرة التفاهم توقف لاحقاً وسط تجدد الاشتباكات وتبادل الاتهامات بانتهاكها. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إمكانية العودة إلى بنود اتفاق يونيو، في حين تُصعّد الإدارة الأمريكية الضغط الاقتصادي على إيران عبر فرض عقوبات جديدة.

وتطرق غريب آبادي أيضاً إلى المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قائلاً إن إيران قد أعربت بالفعل عن استعدادها للمضي قدماً في التفاهمات التي تم التوصل إليها مع عمان بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق، لكن تنفيذها مرهون بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها أولاً.