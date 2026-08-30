هل تصل الطماطم إلى 50 جنيهًا؟ شعبة الخضار تحسم الجدل وتكشف موعد تحرك الأسعار

وسط حالة من الجدل التي أثارتها توقعات متداولة بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، خرجت شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية لتضع حدًا لهذه التكهنات، مؤكدة أن الأسواق لا تشهد حاليًا أي أزمة في إنتاج الطماطم أو نقصًا حادًا في المعروض، وأن الأسعار مستقرة منذ أكثر من شهرين.

استقرار أسعار الطماطم

ونفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة التوقعات المتداولة بشأن ارتفاع أسعار الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن السوق تشهد حاليًا استقرارًا في الأسعار بالتزامن مع العروة الصيفية وزيادة المعروض.

الطماطم

وقال النجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسعار الطماطم مستقرة منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى وجود استقرار أيضًا في أسعار عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

موعد تحرك الأسعار

وأوضح أن التحركات السعرية عادة ما تظهر مع انتهاء موسم زراعي وبداية موسم جديد، نتيجة وجود فجوة بين العروات، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي ويتكرر مع مختلف المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن موسم الطماطم الصيفي ما زال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، متوقعًا استمرار توافر المحصول خلال الفترة الحالية، مع إمكانية حدوث تحركات في الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

حقيقة وصول الطماطم لـ50 جنيهًا

وشدد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة على أن الحديث عن وصول سعر الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا غير صحيح في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المعروض من بعض الأصناف كبير، وداعيًا المواطنين إلى عدم القلق من حدوث ارتفاعات مبالغ فيها.

وأضاف أن أسعار الخضروات تخضع في النهاية لآليات العرض والطلب، وأن السعر يتحدد وفق حجم المعروض داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الفترة التي تلي انتهاء الموسم الصيفي قد تشهد تغيرات في الأسعار نتيجة انخفاض المعروض.

تحديات تواجه المزارعين

ولفت النجيب إلى أن المزارعين يواجهون عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعوامل الجوية، وتأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية.

ماذا يحدث بعد انتهاء الموسم الصيفي؟

وأكد النجيب أن السوق لا تعاني حاليًا من أزمة في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الصورة قد تختلف بعد انتهاء الموسم الصيفي، وأن تطورات الأسعار خلال تلك الفترة ستتحدد وفق حجم المعروض والطلب داخل الأسواق.

كما توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

تراجع المعروض يهدد بارتفاع الأسعار



وأوضح أبوصدام أن تحركات الأسعار المتوقعة ترتبط بتراجع حجم المعروض في الأسواق، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول، إلى جانب وجود فجوة بين انتهاء بعض العروات الزراعية وبداية عروات جديدة.

وأشار إلى أن انخفاض الكميات المطروحة بالتزامن مع استمرار معدلات الطلب والاستهلاك قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

موجات الحرارة تضرب محصول الطماطم



ولفت نقيب الفلاحين إلى أن موجات الحرارة الشديدة وغير المعتادة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على محصول الطماطم، خاصة معدلات التزهير وعقد الثمار.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ضعف التزهير وتراجع معدلات عقد الثمار، فضلًا عن زيادة فرص انتشار بعض الأمراض، وهو ما انعكس على إنتاجية المحصول والكميات المتاحة للتداول.



التغيرات المناخية تربك العروات الزراعية



وأكد أبوصدام أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المحاصيل الزراعية، موضحًا أن تأثيرها لا يقتصر على انخفاض الإنتاجية، وإنما يمتد أيضًا إلى مواعيد العروات الزراعية وحجم المعروض في الأسواق.

وأضاف أن التغيرات المناخية أسهمت في سرعة انتهاء بعض عروات الطماطم، بالتزامن مع تأخر بداية عروات أخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة خلال الفترة المقبلة.



الفجوة بين العروات أحد أسباب الأزمة



وأوضح أن الطماطم من المحاصيل التي تعتمد على تتابع العروات الزراعية لضمان توافرها في الأسواق على مدار العام، وبالتالي فإن أي اضطراب في مواعيد الزراعة أو الحصاد ينعكس سريعًا على المعروض والأسعار.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج في بعض الفترات، مع استمرار الطلب المرتفع على الطماطم باعتبارها من السلع الأساسية واسعة الاستهلاك، يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاعات السعرية.