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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارثة مهنية.. إعلامي يفتح النار على كريم شحاتة بسبب تصريحات مباراة الأهلي وزد

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

 انتقد محمد فارس، الإعلامي المنتمي للأهلي، تصريحات كريم حسن شحاتة التي أدلى بها على الهواء بشأن مباراة الأهلي وزد، معتبرًا أن ما قيل يمثل «كارثة مهنية» ويستوجب موقفًا واضحًا.

الاهلي وزد

وأوضح فارس أن حديث كريم عن صحة ركلة جزاء بن شرقي كان مجرد رأي، بينما ما ذكره بشأن وجود حديث بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، طلب خلاله الحكم إخراج علي محمود من الملعب بداعي عدم قدرته على حمايته مجددًا، يمثل معلومة واتهامًا خطيرًا يحتاج إلى دليل.

وتساءل فارس عن منطق الواقعة، خاصة أن علي محمود استمر في الملعب نحو 40 دقيقة بعد حصوله على الإنذار الأول، كما شدد على أن مثل هذه الاتهامات لا يمكن طرحها إعلاميًا دون وجود تسجيل أو دليل يثبتها، مختتمًا: «البيّنة على من ادّعى».

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