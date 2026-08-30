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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تكشف مفاجأة عن أحمد حاتم.. والأخير يرد: قصة حياتي اتحكت بالغلط

احمد حاتم ونسرين امين
احمد حاتم ونسرين امين
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة نسرين أمين عن موقف طريف جمعها بالفنان أحمد حاتم، وذلك خلال ظهورها في برنامج «السبت الممتاز»، حيث تحدثت عن علاقتها به وأكدت محبتها الكبيرة له، قبل أن تفاجئ الجمهور بأنها سبق وحضرت حفل زفافه.

وقالت نسرين أمين إنها لا تتذكر تفاصيل أول لقاء جمعها بأحمد حاتم، لكنها تتذكر جيدًا حضورها حفل زفافه، موضحة: «باحب أحمد حاتم قوي، مش فاكرة أول مرة اتقابلنا إمته، لكن فاكرة إنى حضرت فرحه.. وكان عامل حفلة بعد الفرح في التجمع فى أوتيل».

ولم تمر تصريحات نسرين مرور الكرام على أحمد حاتم، إذ أعاد نشر مقطع من الحلقة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بطريقة ساخرة قائلًا: «أنا قصة حياتي اتحكت بالغلط وسط الكلام يا نسرين».

وردت نسرين أمين على مزاح أحمد حاتم، لتواصل الأجواء الكوميدية بينهما، حيث كتبت: «أنا كنت فاكرة إن الكاميرا مقفولة»

ويشارك الثنائي فى بطولة فيلم «ريد فلاج» من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وسيف زهران، ويشارك فى العمل عدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

وتتناول أحداث الفيلم فى إطار كوميدى العلاقات العاطفية والثقة بين الأزواج، حيث الطيار أحمد وزوجته مديرة شركة اﻹعلانات، وتتطرق قصتهما إلى تحديات الحب والتردد والثقة والخيانة فى علاقات الشباب.
 

الفنانة نسرين أمين أحمد حاتم السبت الممتاز حفل زفافه ريد فلاج جميلة عوض شريف منير انتصار

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