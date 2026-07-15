نسرين أمين تستمتع بإجازتها الصيفية في إسبانيا برفقة ابنتها.. والجمهور: «الملكة» |شاهد

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها أحدث صورها خلال قضاء عطلتها الصيفية في إسبانيا برفقة ابنتها أمينة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه: “من إسبانيا مع الحب”، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها

وظهرت الفنانة بإطلالات صيفية متنوعة، حيث ارتدت في إحدى الصور “كروب توب” مع جيبة قصيرة باللون الأبيض، بينما تألقت في إطلالة أخرى بتوب أسود نسقته مع بنطلون باللون الأخضر، كما شاركت متابعيها صورًا جمعتها بابنتها أمينة خلال تجولهما في شوارع إسبانيا.

وحظيت الصور بإعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم، وجاء من بينها: “جميلة”، و**“بموت فيكي”، و“سكرة”، و“إيه يا فنانة الجمال ده”، و“الملكة”**.

آخر أعمال نسرين أمين

ويُعرض حاليًا للفنانة نسرين أمين فيلم “صقر وكناريا”، الذي يشارك في بطولته محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وانتصار، وخالد الصاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم حول “صقر”، المرتزق المحترف الذي يقرر ترك حياته المليئة بالمخاطر وبدء حياة جديدة، إلا أن الأمور تتغير عندما يلتقي بـ”بلال” الشهير بـ”كناريا”، وهو كاتب فاشل مهووس بعالم الجواسيس، لتنطلق بينهما سلسلة من المغامرات والمواقف المشوقة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب