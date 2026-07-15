لتألقه مع المنتخب في كأس العالم.. محافظ الدقهلية يستقبل إمام عاشور ويكرمه

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إمام عاشور نجم منتخب مصر، ابن مدينة السنبلاوين؛ وكرَّمه؛ تقديرًا لما قدمه من أداء مميز مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم 2026.

وأكد محافظ الدقهلية، أن تكريم إمام عاشور، يأتي اعتزازًا بما حققه مع المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعب يُعد نموذجًا يحتذى به للشباب، ورفع اسم محافظة الدقهلية ومصر في المحافل الرياضية الدولية.



ومن جهته، أعرب إمام عاشور عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن دعم أبناء الدقهلية كان دافعًا كبيرًا له طوال مشواره.

ووجه الشكر للمحافظ ولجميع أهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.

ويأتي هذا التكريم؛ بعد الاستقبال الشعبي الكبير الذي ناله اللاعب في مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

