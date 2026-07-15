مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتفقت على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ التكليفات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام تمهيدًا لبدء التنفيذ.

المشروعات التنموية والعمرانية

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تقليص الحلقات الوسيطة

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في سلاسل التداول، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتحقيق وفرة في الإنتاج، وخفض الأسعار، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والأسواق.