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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الغارات الأمريكية الأخيرة إلى 35 شخصًا

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع داخل إيران، إلى 35 قتيلًا، إضافة إلى عشرات المصابين؛ في أحدث حصيلة رسمية تصدرها السلطات بشأن الهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع مختلفة خلال التصعيد العسكري الأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن الفرق الطبية وفرق الإنقاذ واصلت عملياتها في المناطق المتضررة، ما أسفر عن تحديث أعداد الضحايا؛ بعد انتشال مزيد من الجثامين من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن عدد المصابين لا يزال قابلًا للارتفاع مع استمرار تلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات المتضررة.

وأوضح المسؤول، أن المنشآت الصحية استنفرت كامل طاقتها لاستقبال الجرحى، فيما جرى توزيع المصابين على عدد من المستشفيات المتخصصة، مع توفير الإمدادات الطبية والكوادر اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن بعض المصابين يخضعون لعمليات جراحية ورعاية مكثفة.

وتأتي هذه التطورات؛ عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، قالت واشنطن إنها استهدفت تقويض القدرات النووية الإيرانية، بينما أكدت طهران أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وسيادة البلاد.

وفي المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية أن العمليات العسكرية استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددة على أنها اتخذت إجراءات للحد من الأضرار الجانبية، فيما واصل الرئيس الأمريكي التأكيد أن الضربات جاءت ضمن استراتيجية تهدف إلى منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الإيرانية استمرار عمليات تقييم الأضرار في المواقع المستهدفة، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على حصر الخسائر البشرية والمادية، فيما لم تستبعد إصدار حصيلة جديدة في حال تسجيل وفيات بين المصابين أو العثور على ضحايا إضافيين.

إيران زارة الصحة الإيرانية حصيلة رسمية الغارات الأميركية التصعيد العسكري

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