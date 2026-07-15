محافظ المنيا يفتتح السوق الحضاري الجديد ببني مزار.. فيديو وصور

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وإعادة الانضباط للشارع.



وأكد المحافظ أن السوق مقام على مساحة 12 ألفًا و600 متر مربع، وبمشاركة مجتمعية من شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون، ويضم 300 باكية مخصصة للبيع بالجملة والتجزئة، ويشمل السوق وحدة لإدارة السوق، ووحدة مرافق متكاملة، ومسجد، ودورات مياه، وممرات واسعة، ومنظومة إنارة حديثة، ونظام تأمين متكامل، بما يوفر بيئة تجارية آمنة ومنظمة.



وأوضح اللواء عماد كدواني أن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة شاملة للقضاء على الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات في التكدسات المرورية والإشغالات، مشيراً إلى أن نقل الأنشطة التجارية للسوق الجديد سيسهم بشكل مباشر في تحقيق السيولة المرورية خاصة في شارعي بورسعيد والجمهورية، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد المحافظ خلال جولته الباكيات والتقى بالتجار، وشاركهم فرحة الافتتاح.



وشدد على أن "نجاح هذا الصرح يعتمد على تعاون الجميع في الحفاظ عليه والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخله، ليكون نموذجاً رائداً للأسواق الحضارية الحديثة على مستوى محافظة المنيا".



شهد الافتتاح النائب إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النواب، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، وممثلو شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.