اشتباكات بين جماهير الأرجنتين قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

اندلعت أعمال عنف بين عدد من جماهير ناديي سان لورينزو وهوراكان الأرجنتينيين في مدينة أتلانتا الأمريكية، قبل ساعات من مواجهة منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ونشبت الاشتباكات بعد تجمع مشجعي الناديين في المدينة، حيث تطورت المشادات إلى شجار جماعي، وسط تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف وفرض السيطرة على المنطقة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب أتلانتا مساء اليوم حيث يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخب إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ووصل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعد سلسلة من الانتصارات في الأدوار الإقصائية، حيث تجاوز الكونغو الديمقراطية ثم المكسيك، قبل أن يحسم مواجهة النرويج ويؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب.

ونجح منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، في الوصول لمشواره بنجاح بعدما تخطى كاب فيردي، ثم مصر، قبل أن يحسم مواجهة سويسرا، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

وتنطلق مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينتظر المنتخب الإسباني، الذي حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على فرنسا، الفائز من مواجهة الليلة، على أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتحديد بطل العالم.