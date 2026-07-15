دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

نشر العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عدداً من اعترافات المتهمين في قضايا التنقيب غير المشروع عن الذهب بجنوب مصر، من المصريين والسودانيين، وذلك في إطار تسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

وشملت الاعترافات كلا من حامد عبد الباسط حامد محمد رضوان، وإبراهيم محمد صالح جبريل، إلى جانب آخرين، حيث روى المتهمون تفاصيل عمليات التنقيب غير الشرعية، والأساليب والأدوات التي كانوا يستخدمونها، فضلا عن المقابل المادي الذي كانوا يحصلون عليه من تلك الأنشطة المخالفة للقانون.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن إطلاق سلسلة فيديوهات بعنوان “درع الجنوب”، والتي تهدف إلى إبراز جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وصون مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية من محاولات الاستنزاف والاعتداء.

وأوضح أن سلسلة “درع الجنوب” تستعرض جهود القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب والثروات التعدينية، والتصدي للعصابات الإجرامية وشبكات التهريب، إلى جانب إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، بما يعكس يقظة أجهزة الدولة في تأمين الحدود الجنوبية وحماية الموارد الاستراتيجية للبلاد.

لمشاهدة اعترافات وصور المتهمين: