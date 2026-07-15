80 % من القهوة مغشوشة.. علامات تفرق بين البن الأصلي والمضروب

أثارت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول الفارق بين كميات البن المستوردة وحجم استهلاك المصريين، خاصة مع تداول تساؤلات حول إمكانية خلط البن الأصلي بمواد أخرى لزيادة الكمية وتحقيق أرباح أكبر.

رئيس شعبة البن يحذر من انتشار الغش

قال مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، إن قطاع القهوة يواجه مشكلة بسبب انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من البن المتداول في الأسواق لا تتوافق مع معايير القهوة الطبيعية.

وأضاف أن بعض الكافيهات والمحال قد تقدم بنًا غير مطابق للجودة المطلوبة، محذرًا من تأثير هذه الممارسات على صحة المستهلكين.

ما المواد التي قد تستخدم في غش البن؟

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، أن بعض حالات الغش قد تعتمد على خلط البن ببدائل غير معتادة مثل البسلة أو نوى البلح بعد تحميصها وطحنها، وهو ما قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب اضطرابات بالمعدة والتهابات معوية.

وأشارت إلى أن تناول منتجات غير معلومة المصدر لفترات طويلة قد يشكل عبئًا على أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم مثل الكبد والكلى.

كيف تفرق بين البن الجيد والمغشوش؟

قدمت استشاري التغذية عدة نصائح للمستهلكين، أبرزها:

شراء البن من مصادر موثوقة.

الاعتماد على حبوب البن الكاملة وطحنها مباشرة.

تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو منخفضة السعر بشكل مبالغ فيه.

التأكد من جودة ونظافة أماكن إعداد وتقديم القهوة.

تحذيرات من شراء الأغذية مجهولة المصدر

كما شددت على ضرورة الحذر عند شراء الأطعمة الجاهزة عبر الإنترنت من جهات غير معروفة، مع أهمية التأكد من طرق إعداد الطعام وحفظه، ويفضل إعداد الطعام في المنزل قدر الإمكان لضمان الجودة والسلامة.