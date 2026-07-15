قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة 2026/2027.. 1.712 مليار جنيه لتطوير قطاع الرياضة في مصر
بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران
التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في خلية التجمع
متى يُغلق المحل إداريًا؟.. قانون المحال العامة يُحدّد أبرز المخالفات
عقب ارتفاعه .. سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر
محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .. اليوم
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. الطلاب يستعدون لآداء الأحياء والرياضيات والإحصاء
مدرب منتخب الأرجنتين يُجهّز مفاجأة أمام إنجلترا .. نجم التانجو مُهدّد بالجلوس على الدكة
الأردن: اعترضنا ثلاثة صواريخ إيرانية لم تدخل مجالنا الجوي
"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من اجتماع وزير التربية والتعليم مع المدارس الدولية هو التزام كل المدارس المتواجدة على أرض مصر بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب يحصل عى خدمة تعليمية جيدة داخل مؤسسات تطبق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم يتم تطبيقها بشكل حاسم وكامل من قبل المدارس الدولية.

وأردف أن اجتماع اليوم تضمن أن يكون هناك التزام من قبل المدراس الدولية بتطبيق كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم ولا يكون هناك شكاوى تتعلق بتطبيق هذه القرارات من قبل أولياء الأمور.

وأكد أن النسبة المحددة لزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية سيتم تطبيقها كما هي وتلك المدارس ملزمة بالإعلان عن قيمة المصروفات على موقعها الإلكتروني قبل بداية شهر أغسطس حتى لا يفاجئ أولياء الأمور عند التوجه للمدرسة لسدادها.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ممثلي المدارس الدولية خلال اجتماعهم مع وزير التربية والتعليم رحبوا بكل ما جاء في الاجتماع من قرارات، إلى جانب الترحيب بكل ما يتعلق بمواد الهوية الوطنية والالتزام بها.

واستطرد أنه كانت هناك انضباط في امتحانات الثانوية العامة بداية من طبع الأسئلة وتوزيعها على اللجان وهناك لجان من الوزارة تتابع الانضباط وتتعامل بمنتهى الحزم والحسم.

وأردف أنه يتم التعامل مع أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور من خلال غرف العمليات الفرعية أو المركزية وحلها بشكل كامل داخل أو خارج اللجنة مثل الحالات الإنسانية ومتابعتها مثل حالات الإغماء.

وشدد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يعد هناك لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها وهذه الظاهرة غير متواجدة ومتابعة من الوزير شخصيًا والتعامل مع أي مخالفات في حينها.

وواصل شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد التصحيح والمراجعة وربما تستغرق هذه العملية 3 أسابيع بعد انتهاء الامتحانات.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

التعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

ترشيحاتنا

حجاج الهنداوي ومواطن

بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

الشاي

هل الشاي الأخضر أفضل من الأسود؟

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

بالصور

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير.. وهذا سر نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في أحدث جلسة تصوير لمجلة شهيرة.. هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية ناعمة | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد