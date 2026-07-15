علي الحجار بأوبرا الإسكندرية ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا بالإسكندرية - سيد درويش- ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

الحفل من المقرر إقامته يوم 23 من الشهر الجاري، حيث يشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه.

حفل علي الحجار بساقية الصاوي:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري، بقاعة النهر، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المميزة، من بينها: «فجر بلادي»، و«الميدان»، و«الشهيد»، و«ورد بلدي»، و«قلب الحبيب»، و«مكتوبالي»، و«غزالة»، و«الزين والزينة»، و«لو تعرفي»، و«من غير ما تتكلمي»، و«سمرا وبعيون كحيلة»، و«أسهرلك»، إلى جانب عدد من الأغنيات التي يحرص جمهوره على طلبها في حفلاته.