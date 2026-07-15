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زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال

زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
أ ش أ

 اعتمد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعلانا مشتركا يحدد خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي باليستي، فضلا عن ترخيص إنتاج صواريخ لهذه الأنظمة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني بأن "أوكرانيا وفرنسا أكدتا مجددا عزمهما على التعاون لتسريع تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، التي تشكل الضمانة الأمنية الأولى لأوكرانيا وأوروبا".

وذكر البيان أن البلدين اتفقا على إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعزز قدرات أوكرانيا في مجال الطيران القتالي والدفاع الجوي والصاروخي الباليستي.

ويؤكد الإعلان المشترك، في إطار برنامج قرض دعم أوكرانيا المتفق عليه، أن أوكرانيا ستعزز التكامل والتعاون بين قواعد الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أولوياتها الدفاعية في هذا البرنامج.

وقد أعلنت أوكرانيا عن طلبية أولية لشراء 16 طائرة مقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى حزمة أسلحتها، من أصل 100 طائرة مخطط شراؤها بموجب الاتفاقية، وسيتم طلب التمويل من خلال شريحتي 2026 و2027 من برنامج قرض دعم أوكرانيا، فضلا عن مصادر تمويل أخرى متاحة.

وسيتم تسليم أول أربع طائرات رافال إلى القوات المسلحة الأوكرانية بعد إتمام الطيارين الأوكرانيين وفنيي الصيانة تدريبهم، والذي قد يبدأ في فرنسا خلال العام الجاري.

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، عقب محادثات مع نظيره الفرنسي، أن أوكرانيا ستكون أول دولة تتسلم النسخة المطورة من منظومات الدفاع الجوي والصاروخي "الفرنسية-الإيطالية" SAMP/T NG المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تيلجرام"، إن المباحثات مع ماكرون أسفرت عن اتفاق مهم بين أوكرانيا وفرنسا، واصفًا إياه بأنه "خطوة قيادية حقيقية من جانب فرنسا في مجال التعاون الدفاعي مع أوكرانيا بما يخدم أمن أوروبا بأكملها".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال أنظمة دفاع جوي تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية

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