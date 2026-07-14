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بعد فيديو مصطفى كامل | نواب بالشرقية يرفضون اعتذاره: عاوزين يتأسف رسمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد فيديو مصطفى كامل | نواب بالشرقية يرفضون اعتذاره: عاوزين يتأسف رسمي

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

أثارت تصريحات منسوبة للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبره عدد من أبناء محافظة الشرقية وعدد من نواب البرلمان إساءة مباشرة للمحافظة وأهلها، وهو ما دفع الأزمة إلى مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والقانوني، وسط مطالبات باعتذار رسمي والتحقيق في الواقعة.

وفي المقابل، خرج مصطفى كامل ليوضح حقيقة الفيديو المتداول، مؤكدًا أن تصريحاته جرى اجتزاؤها من سياقها الحقيقي، وأنها لم تكن موجهة إلى أبناء محافظة الشرقية، وإنما جاءت خلال حديث داخلي يتعلق بانتخابات أحد فروع نقابة المهن الموسيقية.

مصطفى كامل.. الفيديو مجتزأ من سياقه

ورد الفنان مصطفى كامل على الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن المقطع المتداول لا يعكس حقيقة ما قاله، مشيرًا إلى أن حديثه جاء أثناء تحقيق نقابي مع أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة بشأن انتخابات أحد الفروع.

وأوضح أن تداول جزء من الحديث دون عرض السياق الكامل أدى إلى سوء فهم واسع، لافتًا إلى أن تصريحاته لم تكن تستهدف الإساءة إلى أهالي محافظة الشرقية أو الانتقاص منهم، كما روج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

بداية الأزمة

بدأت الأزمة مع انتشار مقطع فيديو تضمن عبارات نُسبت إلى نقيب المهن الموسيقية، وفسرها عدد من المتابعين على أنها تحمل إساءة لأبناء محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، مع مطالبات متزايدة بتقديم اعتذار رسمي، فيما أعلن عدد من النواب نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية وبرلمانية إذا لم يتم احتواء الأزمة.

إيمان خضر.. لن نقبل إهانة الشرقية

ومن جانبها، أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، رفضها الكامل لأي إساءة توجه إلى أبناء محافظة الشرقية، مشددة على أن الخلافات الشخصية أو النقابية لا تبرر توجيه عبارات قد تُفهم على أنها إهانة لمحافظة بأكملها.

وقالت إن ما نُسب إلى مصطفى كامل يمثل إساءة لجميع أبناء الشرقية، مؤكدة أنه إذا لم يقدم اعتذارًا رسميًا وواضحًا، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت، مضيفة أن الاعتذار الذي صدر منه حتى الآن لا يكفي ولا يلبي مطالب أبناء المحافظة، خاصة أن التصريحات صدرت داخل مقر النقابة، وهو ما يستوجب بحسب وصفها اعتذارًا رسميًا وصريحًا.

مروة هاشم: كرامة أبناء الشرقية خط أحمر

بدورها، شددت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، على أن أبناء محافظة الشرقية لن يقبلوا بأي إساءة أو انتقاص من كرامتهم، مؤكدة أن المحافظة قدمت لمصر على مدار تاريخها رموزًا وطنية وقامات كبيرة في مختلف المجالات.

وقالت إن الشرقية ليست محلًا للسخرية أو التقليل من شأن أهلها، مشيرة إلى أن نواب المحافظة يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن كرامة المواطنين، وطالبت مصطفى كامل بتقديم اعتذار رسمي وواضح إلى أبناء الشرقية، محذرة من اللجوء إلى جميع الأدوات البرلمانية والإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور إذا لم يتم ذلك.

وأكدت في رسالتها أن "كرامة أبناء الشرقية خط أحمر، ولن تمر أي إساءة بحقهم مرور الكرام".

طلب إحاطة في البرلمان

ولم تتوقف الأزمة عند حدود البيانات والتصريحات، إذ أعلن النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الدولة للإعلام والمشرف على وزارة الثقافة، بشأن التصريحات المنسوبة إلى نقيب المهن الموسيقية.

وطالب سويلم بفتح تحقيق في الواقعة، وبيان ملابسات الفيديو المتداول، واتخاذ موقف واضح تجاه ما أثير، في ظل حالة الجدل التي صاحبت انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تصعيد ينتظر حسمًا

ومع استمرار الجدل، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي قد تتخذها نقابة المهن الموسيقية أو الفنان مصطفى كامل لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل تمسك عدد من نواب محافظة الشرقية بضرورة تقديم اعتذار رسمي، إلى جانب استمرار المطالبات بالتحقيق في الواقعة.

النقابة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الشرقية عضو مجلس النواب

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