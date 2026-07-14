غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

أثارت والدة الطفلة غالية إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.. فما القصة؟!

غالية طفلة مصابة بمتلازمة داون وهى حالة طبية تجعل الطفل لديه بعض الاحتياجات الخاصة ويحتاج لطريقة مختلفة لتعلم مهارات الحياة والدراسة.

وما جذب الجمهور لصفحة والدة الطفلة غالية هى حبها الكبير لبنتها وتقبلها كما هى مهما كانت حالتها ومهما كان اختلافها عن الأطفال الأخرين وتقوم بهذا بحب ممزوج بوعي.

وابتسامة والدة الطفلة غالية التى لاتفارقها جذبت آلاف المتابعين لها حيث تعبر عن مدى رضاها بابنتها كما تضفي جو بهجة على متابعي السوشيال ميديا.

وأكثر ماجذب الجمهور لوالدة الطفلة غالية هو حبها الكبيرة وأن إصابة الطفلة بالمتلازمة لم تجعلها تتذمر منها بل العكس تماما جعلتها تحب ابنتها أكثر وتشعر بعطف زائد تجاهها وهو أمر نادر بين أولياء الأمور فحتى من يسعى لعلاج ابنائه لايصل الكثير منهم لنفس درجة التقبل والرضا لدى والدة غالية.

وبالرغم من تعامل بعض أفراد المجتمع مع أصحاب متلازمة داون كأنهم مختلين عقليا إلا أن الحقيقة عكس ذلك فنجح الكثير منهم في مجالات متعددة وأصبحوا شخصيات بارزة ويستطيعون التعلم والعمل والزواج ولكنهم يحتاجون لرعاية خاصة وأسلوب معين في التعلم لذا تطالب والدة الطفلة من جمهور السوشيال ميديا الابتعاد عن التعليقات المحبطة أو المؤذية على صفحات أصحاب متلازمة داون وأهاليهم كالاعتراض على زواجهم خاصة أن الدين والقانون سمحوا بذلك.