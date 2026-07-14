الدكتور سويلم يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة جيسيكا روزوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والقدرة على الصمود المائي والاقتصاد الدائري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التنسيق بشأن التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وذلك في إطار مشاركته في أعمال الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمشاركة السيدة روزوال في فعالية «Water on 44th»، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومشيرًا إلى وجود عدد من مسارات العمل المشتركة في إطار الإعلان المشترك بين الجانبين، مع التطلع إلى ترجمة هذا الزخم إلى مشروعات استثمارية عملية، وموجهًا الشكر لوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الدعم الفني والخبرات المقدمة لدعم التعاون المشترك.

جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

كما أوضح أن الوزارة أعدت بالفعل حزمة من المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، والمتوافقة مع أولويات وآليات التمويل الأوروبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاستفادة من الدعم الفني الذي سيوفره برنامج EU Green Facility والمقرر انطلاقه مطلع عام ٢٠٢٧.

كما تناول اللقاء التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد الدكتور سويلم، بصفته الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، أهمية الاستفادة من رؤية ومقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الورقة المفاهيمية للحوار، إلى جانب مناقشة المبادرات الرائدة (Flagship Initiatives) التي يمكن أن تطرحها مختلف الحوارات التفاعلية، بما يسهم في إعداد توصيات عملية، وحشد الشراكات والاستثمارات، وتعزيز التكامل بين مخرجات الحوارات المختلفة.

كما استعرض سيادته تجربة مصر في تنفيذ مشروعات الحماية الساحلية بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، باعتبارها نموذجًا عمليًا يمكن البناء عليه ضمن المبادرات الرائدة الداعمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

واستعرض الوزير الاستعدادات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة التاسع للمياه خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي يمثل آخر محطة دولية رئيسية قبل الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي، موضحًا أنه سيتم تخصيص يوم لمناقشة التحضيرات النهائية للمؤتمر، حيث سيعرض الرؤساء المشاركون للحوارات التفاعلية التوجهات النهائية لكل حوار، بما يسهم في تعزيز التوافق الدولي قبل انعقاد المؤتمر.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى مشاركة قوية من الاتحاد الأوروبي في فعاليات الأسبوع، والذي سيستضيف أيضًا الاجتماع السنوي للحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، بما يتيح فرصة لمراجعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي، ودفع الأولويات المشتركة في مجالات القدرة على الصمود المائي، والاستثمار، والتنمية المستدامة.