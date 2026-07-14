وزير الري يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الحوكمة العالمية للمياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم دعم مصر لإجراء نقاش مفتوح حول مختلف الخيارات المتاحة لتعزيز منظومة الحوكمة العالمية للمياه، بما يشمل دراسة سبل تعزيز الإطار المؤسسي الدولي للمياه، وتحسين التنسيق بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، وتعزيز دور الدول الأعضاء في منظومة الحوكمة العالمية للمياه، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاتساق والكفاءة في العمل الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الحدث الجانبي، والذي نظمته كازاخستان، بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الشق الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد الدكتور سويلم بالجهود المبذولة لتعزيز الحوار الدولي بشأن تطوير آليات التعاون في قطاع المياه.

واستعرض الوزير رؤية مصر، والتي ترتكز على تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه من خلال تعزيز التعاون الدولي لتسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مع اختيار الآليات الأكثر فاعلية وواقعية والقادرة على حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء.

وأشار سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل محطة تنفيذية رئيسية ضمن المسار الدولي للمياه، بما يتيح فرصة مهمة للنقاش حول افضل السبل لتطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، ووضع الأسس اللازمة لأي تطور مؤسسي مستقبلي، لا سيما في إطار الحوار التفاعلي المعني بالمياه ضمن العمليات متعددة الأطراف.

وشدد على أن أي تطوير مؤسسي لمنظومة الحوكمة العالمية للمياه يجب أن يتم بصورة تدريجية، وأن يستند إلى النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع الاستفادة من الآليات الدولية القائمة وتعزيز فاعليتها، وأن يحظى بتوافق حكومي دولي واسع، بما يضمن بناء منظومة حوكمة تتسم بالاتساق والكفاءة والمساءلة، وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة للدول التي تواجه تحديات مائية متزايدة.