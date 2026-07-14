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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر
موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر
عبد الفتاح تركي
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موعد افتتاح مترو الخط الرابع .. وفقًا لوزارة النقل، من المقرَّر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو في يناير 2028، على أن يبدأ تشغيلها خلال النصف الأول من العام نفسه، لتخدم سكان منطقتي الهرم ومدينة السادس من أكتوبر وتربطهما بشبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى.

ويعد الخط الرابع للمترو من أبرز مشروعات النقل الجماعي الجاري تنفيذها حاليًا، نظرًا لدوره المتوقع في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين الربط بين غرب القاهرة وشرقها عبر مسار يمتد على عدة مراحل تشمل الهرم والجيزة والفسطاط والقاهرة الجديدة ومطار العاصمة.

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الخط الرابع للمترو

متى يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو؟

بحسب وزارة النقل، تستهدف الجهات المنفذة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في يناير 2028، على أن يتم تشغيلها خلال النصف الأول من عام 2028، وهو الموعد الذي يترقبه عدد كبير من المواطنين، خاصة سكان الهرم ومدينة السادس من أكتوبر، باعتبار الخط أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر.

ما مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو؟

تمتد المرحلة الأولى بطول 19 كيلومترًا، وتبدأ من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، ثم تمر بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة، حيث تتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ويواصل الخط مساره بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، ثم ينتهي عند محطة الفسطاط، وتضم هذه المرحلة 17 محطة، منها 16 محطة نفقية بالإضافة إلى محطة سطحية واحدة.

الخط الرابع للمترو

كيف تمتد المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو؟

تمتد المرحلة الثانية بين الفسطاط والقاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومتر، وتشمل 21 محطة، منها 15 محطة نفقية و6 محطات علوية.

ويبدأ مسارها النفقي بالتقاطع مع الخط السادس للمترو عند محطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر ومدينة نصر عبر شارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ويواصل مساره بشارع حافظ إبراهيم، ثم يتقاطع مع محور شينزو آبي قبل أن يتجه شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق.

وبعد ذلك يتحول المسار إلى خط سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري، ثم يستمر أمام أكاديمية الشرطة، ويتجه شرقًا بمحور السادات وشمالًا بمحور مصطفى كامل، وصولًا إلى ورشة العمرة الجسيمة الخاصة بالخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - السويس.

الخط الرابع للمترو

ما تفاصيل المرحلة الثالثة للخط الرابع؟

تبلغ أطوال المرحلة الثالثة 16.3 كيلومترًا، وتمتد بين حدائق الأشجار وميدان الحصري، وتضم 10 محطات، بالإضافة إلى تحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل من خلال محطة الحصري.

كيف تربط المرحلة الرابعة الخط الرابع بمطار العاصمة؟

تمتد المرحلة الرابعة من القاهرة الجديدة حتى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومتر، وتضم 8 محطات، بما يتيح الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الجديدة) عند محطة مطار العاصمة.

لماذا يكتسب الخط الرابع للمترو أهمية كبيرة لسكان الهرم و6 أكتوبر؟

تكمن أهمية الخط الرابع في كونه يربط مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل الهرم ومدينة السادس من أكتوبر بشبكة مترو الأنفاق القائمة، مع توفير نقاط تبادل مباشرة مع الخطين الأول والثاني للمترو، إضافة إلى الربط مع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف في المراحل الآتية من المشروع.

محطات الخط الرابع

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المرحلة الأولى في تقليل زمن الرحلات بين غرب القاهرة ووسطها، وتحسين حركة التنقل اليومية للآلاف من المواطنين، خاصة مع مرور الخط بمحطات حيوية تشمل المتحف المصري الكبير وميدان الرماية ومحطة الجيزة ومحطة الفسطاط.

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