وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة في إطار تنفيذ الخط الرابع للمترو

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة باتجاه محطة الجيزة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جويلي، ونائب رئيس الهيئة المهندس إبراهيم بخيت، ومساعد وزير النقل اللواء شريف ليل, وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة المُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وسرعة إنجاز هذا المشروع الهام، والالتزام بتنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان، والالتزام بالأطر الزمنية للتنفيذ.

واستمع وزير النقل لشرح من مدير المشروع عن تقدم معدلات التنفيذ، حيث يتم لأول مرة في مصر استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة من المترو، حيث يتم تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار- محطة المساحة" (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وفي هذا الصدد، أنهت الماكينة الأولى أعمالها وصولاً إلى محطة الأهرامات، فيما تعمل الماكينة الثانية على تنفيذ أعمالها من محطة المتحف الكبير إلى محطة الأهرامات، والثالثة إلى محطة مدكور، بينما أنهت الماكينة الرابعة أعمالها وصولاً إلى محطة ميدان المساحة، كما يجرى حالياً العمل بالجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" بعدد ٢ ماكينة حفر، حيث بدأت الماكينة الأولى أعمالها من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح، ويجري تجهيز الماكينة الثانية لبدء أعمال الحفر من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح.

وقال وزير النقل إن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تمثل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح انتهاء بمحطة الفسطاط.

وأضاف الوزير أن تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية يتم بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم تنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ أوراسكوم )، فضلا عن أنه يتم توريد الوحدات المتحركة بالمشروع من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا، حيث تم توريد أول قطار في مايو 2026.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل، حيث يجري حاليا دراسة المراحل الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة).

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخط تحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، كما تتبادل المرحلة الثانية الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة هشام بركات، فيما تتبادل المرحلة الثالثة الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما تتبادل المرحلة الرابعة الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، ومع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم.

وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق في الربط ‏بين محافظتي القاهرة والجيزة، علاوة على أنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة) ، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي، وخدمة قطاع السياحة، وذلك لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير - متحف الحضارات - القاهرة التاريخية)، حيث يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه سيربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصري الكبير)، والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة )، ومن المتوقع أن ينقل بعد اكتماله مليوني راكب يومياً.