قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة في إطار تنفيذ الخط الرابع للمترو

ماكينة الحفر النفقي الثانية
ماكينة الحفر النفقي الثانية
أ ش أ

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة باتجاه محطة الجيزة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جويلي، ونائب رئيس الهيئة المهندس إبراهيم بخيت، ومساعد وزير النقل اللواء شريف ليل, وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة المُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وسرعة إنجاز هذا المشروع الهام، والالتزام بتنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان، والالتزام بالأطر الزمنية للتنفيذ.

واستمع وزير النقل لشرح من مدير المشروع عن تقدم معدلات التنفيذ، حيث يتم لأول مرة في مصر استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة من المترو، حيث يتم تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار- محطة المساحة" (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وفي هذا الصدد، أنهت الماكينة الأولى أعمالها وصولاً إلى محطة الأهرامات، فيما تعمل الماكينة الثانية على تنفيذ أعمالها من محطة المتحف الكبير إلى محطة الأهرامات، والثالثة إلى محطة مدكور، بينما أنهت الماكينة الرابعة أعمالها وصولاً إلى محطة ميدان المساحة، كما يجرى حالياً العمل بالجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" بعدد ٢ ماكينة حفر، حيث بدأت الماكينة الأولى أعمالها من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح، ويجري تجهيز الماكينة الثانية لبدء أعمال الحفر من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح.

وقال وزير النقل إن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تمثل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح انتهاء بمحطة الفسطاط.

وأضاف الوزير أن تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية يتم بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم تنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ أوراسكوم )، فضلا عن أنه يتم توريد الوحدات المتحركة بالمشروع من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا، حيث تم توريد أول قطار في مايو 2026.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل، حيث يجري حاليا دراسة المراحل الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة).

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخط تحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، كما تتبادل المرحلة الثانية الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة هشام بركات، فيما تتبادل المرحلة الثالثة الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما تتبادل المرحلة الرابعة الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، ومع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم.

وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق في الربط ‏بين محافظتي القاهرة والجيزة، علاوة على أنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة) ، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي، وخدمة قطاع السياحة، وذلك لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير - متحف الحضارات - القاهرة التاريخية)، حيث يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه سيربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصري الكبير)، والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة )، ومن المتوقع أن ينقل بعد اكتماله مليوني راكب يومياً.

وزير النقل المهندس كامل الوزير ماكينة الحفر النفقي الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد