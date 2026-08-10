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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد انتهاء تصويره.. تعرف على تفاصيل مسلسل الأمير وميزانيته

مسلسل الأمير
مسلسل الأمير
أحمد إبراهيم

يعد مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز واحدا من أضخم الإنتاجات الدراما التلفزيونية المنتظرة في العالم العربي، خاصة مع ما يضمه من نخبة من النجوم المصريين والعرب والعالميين بجانب أحمد عز. 

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن مسلسل «الأمير» بعد انتهاء تصويره. 

ميزانية مسلسل «الأمير»

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ منذ البداية أن الميزانية الإجمالية لإنتاج 6 حلقات من مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز تبلغ مليارا و100 مليون جنيه، بما يعادل 21 مليون دولار.

أبطال مسلسل «الأمير»

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أمينة خليل، خالد الصاوي، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، ياسمين العبد، وحمزة دياب، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو ألونسو، بطل مسلسل «La Casa de Papel»، والنجمة التركية توبا، في توليفة تجمع بين مدارس فنية وتمثيلية متنوعة.

والمسلسل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر عرضه خلال عام 2027.

كواليس تصوير مسلسل «الأمير»

وتصدر مسلسل «الأمير» اهتمام الجمهور بعد تداول صور من كواليس التصوير، من بينها ما نشرته الفنانة التركية أوزجي أوزاجار، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى وجودها في القاهرة لتصوير مشاهدها.

ووصفت أوزجي التجربة بأنها حلم تحقق بالنسبة لها، خاصة مع مشاركتها في بطولة العمل إلى جانب بيدرو ألونسو، والعمل تحت قيادة المخرج ستيفن هوبكنز.

تركي آل الشيخ يروج لمسلسل «الأمير»

بينما نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس المسلسل عبر حسابه على فيسبوك، ظهر خلاله عدد من أبطال العمل، الذين تحدثوا عن حماسهم للتجربة، مؤكدين أن المشروع يقدم شكلا جديدا ومختلفا عن الدراما العربية المعتادة.

كما ظهر الفنان أحمد عز في الفيديو، معبرا عن حماسه الكبير للعمل، ومؤكدا أن فريق المسلسل يعمل بروح عالية من أجل تقديم تجربة استثنائية للجمهور.

وقال أحمد عز: «بنشغل مع مخرج كبير، وكلنا متحمسين جدا، وبنوعد إننا هنعمل حاجة مختلفة، وإن شاء الله هتعجب الجمهور.. انتظروا مسلسل الأمير».

مسلسل الأمير أحمد عز الفنان أحمد عز تركي ال الشيخ خالد الصاوي أمينة خليل

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