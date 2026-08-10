طلعت عايشة.. من هي دينا حرب بعد انتشار أنباء عن وفاتها

تصدرت الفنانة اللبنانية دينا حرب تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار معلومات تفيد بوفاتها، رغم أنها ما زالت على قيد الحياة وتعيش حاليا في لبنان برفقة أسرتها، في واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما تبين أن سبب تداول الخبر يعود إلى تشابه اسمها مع خبيرة تجميل توفيت قبل سنوات إثر حادث اختناق بسبب تسرب الغاز.

من هي دينا حرب

وتعد دينا حرب ممثلة لبنانية من مواليد عام 1987، بدأت خطواتها الفنية من خلال لقاء جمعها بالفنان محمد فؤاد والمخرج رامز جلال خلال تصوير فيلم "غاوي حب"، قبل أن تشارك في فيلم "45 يوم"، ثم ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها "تيمور وشفيقة" و"حلم العمر" و"أمن دولت" و"جدو حبيبي"، إلى جانب مشاركتها في عدد من المسلسلات، أبرزها "كابتن عفت" و"مع سبق الاصرار".

وكان آخر ظهور سينمائي لدينا حرب في فيلم "جدو حبيبي"، الذي جمعها بالراحل محمود ياسين والفنانة بشرى، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية ولا تظهر في أعمال سينمائية أو تليفزيونية جديدة.

كما تلقت دينا حرب تدريبات في مجال التمثيل من خلال ورشة الفنان ومدرب التمثيل فريد النقراشي، الذي حرص مؤخرا على توضيح حقيقة خبر وفاتها بعد التواصل معها والتأكد من أنها بخير.

فريد النقراشي يكشف المستور

وقد كشف الفنان ومدرب التمثيل فريد النقراشي حقيقة ما تردد عن وفاة دينا حرب، مؤكدا أنه تواصل معها مؤخرا، وأنها فوجئت بانتشار خبر وفاتها وتوثيقه على محركات البحث وبعض المواقع، وهو ما تسبب في استيائها وحيرتها.

وكتب فريد النقراشي عبر حسابه على موقع فيس بوك: "دينا حرب ماتت ولا لأ؟ للي مش فاكر الممثلة اللبنانية دينا حرب، هي اللي كانت مع محمد فؤاد في فيلم غاوي حب، وشاركت في فيلم 45 يوم وفيلم حلم العمر وأمن دولت وجدو حبيبي وغيرها".

وأضاف: "لو دخلت وكتبت اسمها على Google هيطلعلك تاريخ ميلادها وتاريخ وفاتها، لكن المفاجأة بقى من كام يوم لقيت دينا حرب بتكلمني من لبنان وهي عايشة هناك حاليا مع أسرتها. أيوه دينا المرحومة اللي خبر وفاتها منتشر اتصلت بيا وكانت متضايقة جدا ومش فاهمة ليه خبر موتها وهي عايشة منتشر بالشكل ده".

وأوضح النقراشي أن دينا حرب أكدت له أنها فوجئت بتحول شائعة وفاتها إلى معلومة متداولة على نطاق واسع، قائلا: "هي عايشة بالرغم زي ما قلتلك لو كتبت على محرك البحث Google اسمها هيطلعلك تاريخ ميلادها وتاريخ وفاتها، وكانت مستغربة ومش فاهمة ومتضايقة جدا وحاسة إن أكيد فيه حد ورا الإشاعة دي، بس مش عارفة ليه يطلع عليها إشاعة بالشكل ده، وليه تتحول لمعلومة رسمية تتكتب على كل المواقع بمجرد أنك تكتب اسم دينا حرب".

وكشف فريد النقراشي عن السبب الذي أدى إلى انتشار هذه المعلومة الخاطئة، موضحا أنه بعد البحث اكتشف وجود خبيرة تجميل تحمل الاسم نفسه، وكانت قد توفيت إثر اختناق نتيجة تسرب غاز في منزلها، قبل أن يتم تداول صورة الفنانة اللبنانية بدلا من صورة خبيرة التجميل، ما أدى إلى الخلط بين الشخصيتين وانتشار خبر وفاة دينا حرب الممثلة.

واختتم النقراشي حديثه برسالة طالب فيها بضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار الوفاة، خاصة أن مثل هذه المعلومات قد تسبب أذى نفسيا كبيرا لأصحابها وأسرهم، مؤكدا أن دينا حرب "عايشة وبصحة جيدة"، ومتمنيا لها دوام الصحة وطول العمر.