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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المجني عليهما
المجني عليهما

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، على جثة رب الأسرة، بعد ساعات من العثور على جثامين زوجته وابنتيه داخل سيارة ملاكي مغطاة بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة 

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة، في الوقت الذي تشير فيه التحريات الأولية إلى وجود خلافات بين رب الأسرة وأحد الأشخاص، وسط جهود مكثفة لفحص علاقات المجني عليهم.

وفي السياق ذاته، أصدر المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، قرارًا بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا الثلاث، لبيان أسباب الوفاة وتوقيتها بدقة، وإعداد تقرير مفصل عن كل جثمان، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة إنجاز تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، لكشف ملابساتها كاملة، إلى جانب انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة والسيارة محل الواقعة، ورفع الآثار المادية والبصمات، بما يسهم في تحديد كيفية ارتكاب الجريمة.

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