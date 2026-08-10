أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهر خلاله شاب من داخل ثلاجة سيارة، مطالبا بالإنقاذ، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول ملابسات الواقعة.

ووفقا لما ظهر في الفيديو، أكد الشاب أنه مخطوف ويستغيث لإنقاذه، مشيرا لى وجود أشخاص بأسماء سامح وحاتم أو تامر وراء اختطافه.

كما ذكر الشاب أن الخاطفين من «شبرا الخيمة»، وأنهم احتجزوه داخل سيارة، دون أن تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو الأسباب التي أدت إلى احتجازه.

وأضاف الشاب، خلال المقطع المتداول، أنه أرسل «لايف» إلى لوكيشن زوجة شقيقه، مؤكدا أنه سيظل متاحا لمدة 8 ساعات، في محاولة منه للمساعدة في تحديد مكانه والوصول إليه.

وحتى الآن، لا يمكن الجزم بصحة جميع التفاصيل التي وردت على لسان الشاب في الفيديو المتداول، فيما تظل ملابسات الواقعة كاملة بحاجة إلى توضيح من الجهات المختصة.