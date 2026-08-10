تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف

كشفت تقارير لبنانية عن تعثر المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، مع عدم وجود ترتيبات لعقد جولة جديدة من المحادثات خلال الشهر المقبل.

ونقلت شبكة «الميادين» اللبنانية عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل ليست مقررة في الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه في حال استئناف المحادثات، فمن المرجح أن تعقد الجولة المقبلة بعد انتهاء فصل الصيف.

وبحسب المصدر، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة مقترحًا لتوسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان قبل تحقيق تقدم في المنطقتين اللتين بدأ العمل فيهما، كما طالبتا حزب الله بالانسحاب من مرتفعات علي طاهر.

وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني رفض المزاعم الإسرائيلية التي تربط الانفجارات التي وقعت في جنوب البلاد حصريًا باستهداف البنية التحتية العسكرية، مؤكدًا أن الجانب اللبناني لم يوافق على هذا الطرح.