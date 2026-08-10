ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟

حذر الإعلامي أحمد موسى من استمرار مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن المخطط لم ينتهِ- نتيجة الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- وإنما جرى تعطيله.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تحمل، من وجهة نظره، إهانة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متسائلًا عما إذا كانت هذه التصريحات جاءت بشكل منفرد أم أنها تمت بالتنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

تصريحات نتنياهو الأخيرة

وأشار موسى إلى أن ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي تجاه قطاع غزة لا يزال قائمًا، معتبرًا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة كشفت عن توجهات وصفها بالخطيرة، خاصة بعد تأكيده رفض إقامة دولة فلسطينية.

سقوط ضحايا فلسطينيين

وأضاف أن نتنياهو أعلن رفض تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، لافتًا إلى أن الموقف الإسرائيلي يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا فلسطينيين.

وشدد أحمد موسى على ضرورة أن يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح للرد على تصريحات نتنياهو، معتبرًا أن هذه المواقف قد تهدد ما تم بناؤه من جهود واتفاقات مرتبطة بمشروع السلام الذي تتبناه الإدارة الأمريكية.

تقويض مسار السلام،

وتساءل موسى عن موقف واشنطن من إمكانية قيام إسرائيل، بحسب وصفه، بتقويض مسار السلام، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن بقية ملفات المنطقة.

وأوضح أن الملف الفلسطيني يرتبط بشكل وثيق بالملفات الإيرانية والسورية والأردنية، وأن أي تطور في أحد هذه الملفات ستكون له انعكاسات مباشرة على المشهد الإقليمي، ما يجعل الموقف الأمريكي من تصريحات نتنياهو محل اهتمام كبير.