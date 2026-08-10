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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر

iPhone Fold
iPhone Fold
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة، عبر صور لملحقات حماية لكاميرا الهاتف، عن احتمال توفر هاتف iPhone Fold القابل للطي المنتظر من آبل بلونين هما الفضي والأزرق الداكن، وذلك قبل أشهر من الإعلان الرسمي المتوقع للجهاز في الخريف المقبل، وفقًا لما ذكرته مجلة “Apple Insider”.

صور ملحقات الكاميرا تشير إلى الألوان النهائية

أوضحت المجلة أن المُسرب المعروف Sonny Dickson نشر عبر منصة X صورًا لواقيات لكاميرا iPhone Fold، وهي ملحقات من جهات خارجية تدّعي مطابقتها لألوان الجهاز النهائية . 

وأشار التقرير إلى أن ديكسون يتمتع بسجل موثوق في تسريبات الملحقات المشابهة، مما يمنح التسريبات درجة من المصداقية، لكنه حذر من أن دقة هذه المعلومات تعتمد على صحة المعلومات التي حصلت عليها الشركة المصنعة للملحقات .

تطور التسريبات السابقة حول الألوان

ذكرت المجلة أن التسريبات السابقة حول ألوان iPhone Fold كانت متضاربة، ففي فبراير الماضي، رجحت إحدى الشائعات وجود لونين مع طلاء أسود لمنطقة الكاميرا، بينما قالت أخرى إن الألوان ستكون إما أسود/رمادي داكن وأبيض/فضي فاتح.

وفي يونيو الماضي، زعم تقرير آخر أن آبل لم تحسم بعد اختيار الألوان النهائية للجهاز، مع استبعاد خيار الأسود.

وأشارت إلى أن التسريب الحالي يميل إلى اللون الأزرق الداكن بدلاً من الرمادي أو الأسود، إلى جانب الفضي، وهو ما يتوافق مع اتجاه آبل في تقديم خيارات محدودة للأجهزة المتميزة.

خيارات ألوان iPhone 18 المتوقعة

أشار التقرير إلى أن ديكسون كان قد نشر في مايو الماضي صورًا لنماذج تجريبية (dummy units) لهواتف iPhone 18، تتضمن خيارات ألوان مثل الفضي والأسود والأزرق الفاتح والكرز الداكن، مما يعكس تنوعًا أكبر في الألوان لهواتف آبل القياسية مقارنة بالهاتف القابل للطي .

ترجيح خيارات محدودة للهاتف القابل للطي

خلص التقرير إلى أن اختيار لونين فقط للهاتف القابل للطي يبدو معقولاً، نظرًا لأن iPhone Fold يُعد طرازًا متميزًا، وتتعامل سلسلة توريد آبل مع إنتاجه لأول مرة، مما قد يحد من الخيارات المتاحة في الإطلاق الأولي، على أن لا يمنع ذلك آبل من إضافة ألوان أخرى في المستقبل .

iPhone Fold آبل Apple

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