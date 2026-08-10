ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صور ضحايا واقعة التجمع الخامس، التي شهدت العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة،وسط ترجيحات أولية بوجود خلافات بين رب الأسرة مع طرف اخر أقدم على ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الضحايا أسرة مكونة من الأب والأم وابنتيهما، حيث عثر في البداية على جثامين الزوجة وابنتيها، قبل العثور على جثمان الأب مصابا بطلق ناري.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية سابقة بين رب الأسرة وأحد الأشخاص، على خلفية معاملات وشراكة مالية، قبل أن تتطور الخلافات إلى جريمة قتل.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، ، فيما تباشر جهات التحقيق أعمالها لفحص الأدلة وسماع أقوال الشهود للوقوف على التفاصيل الكاملة للجريمة.