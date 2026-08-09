أبو ليمون: سرقة الكهرباء ليست توفيرا.. بل جريمة تهدد الأرواح وحقوق الجميع

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مبادرة جديدة في إطار جهود محافظة بورسعيد لترسيخ ثقافة احترام القانون والحفاظ على المرافق العامة.

وأهاب محافظة بورسعيد بالمواطنين ضرورة الامتناع عن سرقة التيار الكهربائي أو إجراء أي توصيلات غير قانونية، لما تمثله من مخالفة جسيمة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

واكد محافظ بورسعيد أن التوصيلات العشوائية وغير المرخصة تعد أحد أبرز أسباب الحرائق وحوادث الصعق الكهربائي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استقرار الشبكة الكهربائية، وانخفاض كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على الجميع.

سرقة التيار الكهربائي تُهدر المال العام وتؤثر على كفاءة الخدمة

وشدد محافظ بورسعيد على أن سرقة الكهرباء تمثل اعتداءً على المال العام وحقوق المواطنين الملتزمين، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة وفقًا للقانون.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على مرافق الدولة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون هو السبيل لضمان تقديم خدمات مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة صور التعدي على المرافق العامة، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المجتمع.