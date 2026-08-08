نشاط مكثف لمديريات بورسعيد: جولات وقائية للرعاية الصحية وضبط مركز تجميل وإزالة تعديات

تتواصل الجهود الميدانية والتنسيقية بمختلف المديريات والهيئات الخدمية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد وأسفرت عن النتائج .

الهيئة العامة للرعاية الصحية.. متابعة ميدانية لمبادرة «اسبقى بخطوة» بمركز بلال بن رباح

جولة تفقدية لمبادرة التوعية:

بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع بورسعيد، بمرافقة النائبة الدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب، انتظام سير العمل بمبادرة التطعيم والتوعية ضد سرطان عنق الرحم «اسبقى بخطوة» بمركز بلال بن رباح الطبي.

إشادة بالجاهزية:

أشاد الحفناوي والنائبة بحسن التنظيم وكفاءة الأطقم الطبية، بحضور مديري رضا المنتفعين والمبادرات والرعاية الأولية بالفرع، تأكيدًا على التوسع في البرامج الوقائية وزيادة الوعي الصحي لدى سيدات المحافظة.

مديرية الشؤون الصحية.. ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب تجميل وتشميع العيادة

ضبط مركز غير مرخص:

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات الأستاذة الدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد؛ شنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور رامي الفرارجي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على مراكز التجميل.

تشميع العيادة بالشرق:

أسفرت الحملة عن ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب تجميل داخل مركز غير مرخص، وعلى الفور تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر بناءً على قرار المحافظ

تنبيه حاسم:

أهابت إدارة العلاج الحر بالمواطنين التأكد من وجود رخصة الإدارة معلقة بالعيادات قبل التعامل الطبي حرصًا على سلامتهم.

مديرية الشباب والرياضة.. تدريبات منتظمة لشعبة الموسيقى الوترية باستاد بورسعيد

رعاية المواهب الفنية:

تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية، تواصل شعبة الموسيقى الوترية تدريباتها المنتظمة باستاد بورسعيد ضمن مبادرة

تنمية الحس الإبداعي:

تجري التدريبات بقيادة المايسترو خالد رضوان، وبمتابعة إدارة تنمية النشء، بهدف صقل مهارات النشء واكتشاف المواهب الشابة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الشباب.

مديرية الزراعة.. إزالة ٣ حالات تعدٍ زراعي بقرية الفتح بجنوب بورسعيد

حسم للتعديات على الأراضي:

بناءً على توجيهات الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس صالح فرغلي وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، نفذت إدارة حماية الأراضي بالتنسيق مع حراسة الأمن وحي الجنوب حملة إزالة فورية.

إزالة بمساحة ٢١٠م٢:

شملت الحملة إزالة عدد 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 210 أمتار مربعة بجمعيتي "تنيس ونور الإسلام" بقرية الفتح شباب الخريجين مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفات.

مديرية الطب البيطري.. سحب عينات ما قبل البيع وتقصٍ نشط بمزارع الدواجن

حماية الثروة الداجنة:

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام المديرية والدكتورة سوسن إبراهيم مدير إدارة الطب الوقائي، توجهت لجنة بيطرية متخصصة إلى مزارع الدواجن بجنوب بورسعيد.

تقصٍ وسحب عينات:

قامت اللجنة بأخذ عينات تقصٍ نشط وعينات ما قبل البيع، إضافة إلى عينات التقصي للتربية المنزلية، وإرسالها لمعمل جمصة المرجعي للاطمئنان على الحالة الصحية للطيور وخفض الحمل الفيروسي.