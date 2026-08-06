لبحث عدد من ملفات الإسكان.. محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعكس حرص المحافظة على تعزيز التنسيق والتعاون مع ممثلي الشعب، ومناقشة الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، وعلى رأسها ملف الإسكان.

استعراض عدد من القضايا والموضوعات المطروحة وبحث حلول عملية تخدم أبناء بورسعيد

وفي مستهل اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن ملف الإسكان يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان سرعة إنجاز هذا الملف بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بملف الإسكان بالمحافظة، حيث استعرض النواب مختلف الطلبات والملاحظات التي تلقوها من المواطنين، إلى جانب عدد من المقترحات التي تستهدف تيسير الإجراءات والتعامل مع الحالات المختلفة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وتم التأكيد على أن ملف الإسكان يحظى بمتابعة مستمرة، في ظل التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية، لدفع معدلات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويلبي تطلعات أبناء بورسعيد

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انطلاقًا من دورهم المهم في نقل نبض الشارع واحتياجات المواطنين.