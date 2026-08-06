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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: صلاح لا يبحث عن الألقاب بل عن صناعة التاريخ

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

علق الإعلامي إسلام صادق، على انضمام محمد صلاح نجم الكرة المصرية، إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: “استقبال حاشد واحتفالات صاخبة واهتمام شعبي ورسمي بإنتقال محمد صلاح لطرابزون ..مهمة جديدة لأسطورة الكرة المصرية ودعاية مختلفة في بلاد السلاطين ..وفي الاخر تطلع فئة من الجهلاء يرددون كالقطيع ويتساءلون ماذا فعل محمد صلاح للكرة المصرية بعد ان قاد المنتخب الوطني للتأهل مرتين للمونديال منها مرة كان السبب الرئيسي في الوصول إلى دور ال ١٦ بكاس العالم ..واصبح سفيرا حقيقيا دون منصب وأيقونة نادرة مثل مجدي يعقوب واحمد زويل ونجيب محفوظ”.

وتابع: "في ٢٤ ساعة فقط وجه مو الاهتمام للدوري التركي وبات الشرق الأوسط يتفاعل مع نادي طرابزون ليوجه رساله جديدة قبل ان يبدا مهمته "ليس مهما الانتقال إلى نادي يحصد البطولات في ويلعب في دوري الأبطال ..لكن يمكن ان يكون النجم سببا لانتقال النادي التركي إلى كتابة تاريخ جديد في الكرة العالمية مثلما فعل "مو" مع ليفربول عندما أعاد كتابة تاريخه مرة اخرى وهذا يفسر لماذا اختار صلاح طرابزون ولم يذهب لاندية كبرى".

وأضاف: “شخصية صلاح التّي أعرفها جيدا تسعى للتحدي حتى لو اقترب من نهاية مشواره وترفض ان تكون شخصا عاديا في حياة الشعوب، مارادونا سبق وفعلها مع نابولي عندما انتقل اليه وحصد الدوري الإيطالي ودوري الأبطال في الثمانينيات ..وكررها مو مع ليفربول عندما اعاده للحياة الاوروبية مرة اخرى ..وسيكررها مع طرابزون صاحب الشعبية الكبيرة وهي وحدها كافية لتحفيز اللاعبين في حصد الالقاب وتجذب النجوم لتحقيق مزيد من الإنجازات”.

واختتم: "ولن نذهب بعيدا فجماهير الزمالك وقفت وساندت وازرت فريقها الموسم الماضي حتى حصد بطولة الدوري وعاد للمشاركة بدوري الأبطال وابتعد عن الكونفدرالية رغم الأزمات والمشاكل التي يعاني منها ..جماهير طرابزون قادرة على صناعة تاريخ جديد في وجود الأسطورة "مو".

محمد صلاح طرابزون سبور إسلام صادق

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