خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر

يستعد ألاف الشباب لـ حجز شقق الإسكان الإيجار 2026 التي تطرحها وزارة الإسكان خلال الشهر الجاري، حيث يتمكن المستفيد من الوحدة تمليك الشقة بعد مدة من الإيجار مع توافر شروط حجز شقق الإسكان التمليكي التي تختلف عن شروط حجز شقق الإسكان السابقة.

أعلنت وزارة الإسكان التفاصيل الكاملة لطرح شقق الايجار التمليكي، حيث سيتم طرح إعلانين الأول عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي عبارة عن 15 ألف شقة، والثاني عبارة عن 5000 شقة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية.



تفاصيل شقق الإيجار التمليكي

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

الوحدات متوفرة في 25 مدينة

الوحدات تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.



تأمين بقيمة 3 أشهر

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه من بين شروط الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك أن يلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

الإيجار 1500 جنيه

أوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قيمة الإيجار لهذه الوحدات سيبدأ من 1500 جنيه ، وقالت : "لا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

ويتم تحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية وسيبدأ من 1500 جنيه شهريا في بعض القرى والمحافظات، وتحدد القيمة الإيجارية حسب القيمة السوقية للوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الإيجار

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

- ألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا على 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية.

- أن يكون المواطن المتقدم من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها، من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات.

- عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية بالإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- تمتد المدة الإيجارية للوحدات المطروحة لمدة 3 سنوات.

- يمكن تجديد المدة الإيجارية لمدة أخرى مماثلة، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

- إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى.

المحافظات المطروح بها وحدات 90 مترًا:

القاهرة

الجيزة

القليوبية

المنوفية

دمياط

الإسماعيلية

السويس

البحيرة

بني سويف

الفيوم

أسيوط

سوهاج

قنا

الأقصر

أسوان

مطروح

الوحدات بالمدن الجديدة

2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.

650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

مدن الـ90 مترًا:

أكتوبر الجديدة

15 مايو

العبور الجديدة

برج العرب الجديدة

السادات

النوبارية الجديدة

الفيوم الجديدة

المنيا الجديدة

أسيوط الجديدة

سوهاج الجديدة

أخميم الجديدة

قنا الجديدة

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة

غرب قنا

مدن الـ75 مترًا:

حدائق العاصمة

العبور الجديدة

أخميم الجديدة

وحدات "حياة كريمة"

3280 وحدة.

المساحات من 96 إلى 100 متر مربع.

بالمحافظات:

الجيزة

المنوفية

الغربية

الأقصر

كفر الشيخ

قنا

سوهاج

البحيرة

الدقهلية

المنيا

الشرقية