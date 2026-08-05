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تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026

اعرف تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
اعرف تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
عبد الفتاح تركي

الإيجار التمليكي .. تتجه أنظار المواطنين إلى الطرح السكني الجديد الذي تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاقه، بعد الإعلان عن طرح 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وهو ما أدى إلى زيادة معدلات البحث عن شروط الحجز، والأسعار، وآلية التقديم، والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف توفير حلول سكنية مرنة تناسب مختلف شرائح المواطنين، وفقًا لما سيُحدد في كراسة الشروط الرسمية.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة الإسكان نحو التوسع في أنظمة الإيجار السكني، وتوفير بدائل جديدة إلى جانب نظم التملك التقليدية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لعملية التخصيص.

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ما تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح خمسة آلاف وحدة سكنية كاملة التنفيذ بمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي سترد تفصيلًا في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في نظم الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية أكثر مرونة تتوافق مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين، إلى جانب استمرار العمل بنظم التملك التقليدية.

وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الإيجار، وتعظيم الاستفادة من الأصول والوحدات السكنية المنفذة، وتقديم حلول سكنية متنوعة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

لماذا يتم طرح الوحدات كاملة التنفيذ؟

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن جميع الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفق البرامج الزمنية والقواعد المنظمة التي سيتم توضيحها بصورة تفصيلية في كراسة الشروط، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع المتقدمين.

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كما أكدت أن الوزارة خصصت نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك وفقًا للضوابط والتفاصيل التي سترد في كراسة الشروط، في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

كيف تم توزيع الوحدات السكنية؟

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، وذلك من خلال وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، بالإضافة إلى تنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر في السداد أو إلغاء التخصيص.

وأضاف أن الوحدات السكنية تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة محل الإقامة، يجوز للمتقدم حجز وحدة في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

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وأكد أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.

ما مدة الإيجار المنتهي بالتملك؟

أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، إلى جانب مصروفات الصيانة المستحقة، وذلك وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن الشروط العامة للطرح تتضمن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع ضرورة تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

وتشمل الشروط كذلك عدم أحقية الأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت ما تزال في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

وأضاف أن كراسة الشروط ستتضمن أيضًا توضيح الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة.

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وأشار إلى أنه فور التخصيص سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

ماذا تتضمن كراسة الشروط؟

أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وجميع الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويتيح للراغبين في الحجز الاطلاع على جميع التفاصيل قبل بدء إجراءات التقديم.

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