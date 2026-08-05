مصر والسعودية وتركيا وباكستان: يجب تهدئة الأوضاع وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء 5 أغسطس، في الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة، بمشاركة محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس المنعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز.

وأكد القادة الأربعة، أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية، وأهمية العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو 2026، ودعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر.

كما أكد الوزراء، خلال اجتماعهم على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، على مركزية القضية الفلسطينية، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال يمثلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق السلام العادل والشامل، وأن يظل ذلك هدفًا للمجتمع الدولي بأسره.

وتناولت المشاورات كذلك سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأربع في إطار الآلية الرباعية، ومستقبل الأوضاع الأمنية الإقليمية في المنطقة، وبحث آليات عملها، وتعزيز فاعليتها، ودورية انعاد اجتماعاتها على مختلف المستويات، بما يضمن استمرارية التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.