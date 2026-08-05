الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بدءا من الغد وحتى الثلاثاء القادم بما يتراوح بين 80 إلى 90%

كشفت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، اليوم /الأربعاء/، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من يوم غد /الخميس/ وحتى الثلاثاء القادم الموافق 11 أغسطس.. قائلة : "إن البلاد سوف تتأثر خلال هذه الفترة بارتفاع نسب الرطوبة ليلا على السواحل الشمالية بأكثر من 90% وعلى القاهرة والوجه البحري بنسبة 80%؛ مما يعزز الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة المقاسة في الظل".

ووصفت شاكر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – حالة الطقس خلال هذه الفترة بأنه سيكون شديد الحرارة ورطبا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية؛ ليميل للحرارة والرطوبة خلال فترات الليل والصباح الباكر على كافة المناطق .. لافتة إلى ظهور السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد وحتى القاهرة ومدن القناة.

وأشارت إلى أن الفترة المذكورة سوف تشهد تكونا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ونوهت إلى أن الرياح سوف تنشط خلال الفترة المذكورة بسرعة (30-40 كم/س) لتساعد على تلطيف الأجواء، وأنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر وجنوب الصعيد .. لافتة إلى أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابا غدا على خليج السويس والبحر الأحمر لتبلغ سرعة الرياح (40-60 كم/س) وارتفاع الموج (2-3 أمتار).

وأفادت شاكر بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري سوف تتراوح ما بين 35 و37 درجة مئوية والمحسوسة ما بين 37 إلى 39 درجة بينما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية ما بين 30 و33 درجة والمحسوسة 33 إلى 37 درجة..أما في مناطق الصعيد، سوف تتراوح درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد ما بين 36 و39 درجة والمحسوسة من 38 إلى 41 درجة فيما تصل أوجها بجنوب الصعيد ما بين 40 و42 درجة مئوية والمحسوسة 41 إلى 43 درجة.