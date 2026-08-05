بعد حسم صفقة صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم نجم ليفربول السابق

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول السابقين، وذلك بعد حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا في تركيا تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى الفريق.

ومن المنتظر أن يغادر محمد صلاح إسطنبول في وقت لاحق اليوم، متجهًا إلى مدينة طرابزون، من أجل استكمال إجراءات انتقاله وتوقيع العقود مع النادي التركي.

وبحسب التقارير، سيوقع صلاح مع طرابزون سبور لمدة موسمين، مقابل راتب سنوي يُقدر بنحو 17 مليون يورو.

طرابزون يتحرك لضم داروين نونيز

وفي الوقت الذي يستعد فيه طرابزون سبور للإعلان عن صفقة محمد صلاح، كشفت صحيفة «Haberler»، نقلًا عن صحيفة «الصباح» التركية، أن النادي تحرك بشكل جاد خلال الساعات الماضية للتعاقد مع داروين نونيز، مهاجم ليفربول السابق والهلال السعودي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن طرابزون سبور قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعًا بين مسؤولي النادي التركي واللاعب ونادي الهلال، لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة.

ويأتي تحرك طرابزون سبور في ظل اهتمام نادي بشكتاش بالتعاقد مع نونيز، حيث يسعى النادي التركي الآخر لضم اللاعب منذ عدة أسابيع، إلا أن دخول طرابزون على خط المفاوضات قد يشعل المنافسة على خدمات الدولي الأوروجوياني.

ومن المنتظر أن تحسم الاجتماعات المرتقبة بين مسؤولي طرابزون سبور والهلال مصير انتقال نونيز إلى النادي التركي، سواء بالموافقة على الصفقة أو استمرار اللاعب مع الفريق السعودي.

صلاح ونونيز.. شراكة جديدة؟

ويملك محمد صلاح وداروين نونيز معرفة سابقة، بعدما لعب الثنائي معًا في صفوف ليفربول لعدة مواسم، قبل رحيل المهاجم الأوروجوياني عن النادي الإنجليزي.

وفي حال نجاح طرابزون سبور في حسم صفقة نونيز، فقد يتجدد اللقاء بين الثنائي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقميص الفريق التركي، بعد سنوات من الشراكة الهجومية في ليفربول.