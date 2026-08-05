تطوير شامل ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي المار به بمدينة 6 أكتوبر.. صور

تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي المار به مشروع المونوريل بمدينة 6 اكتوبر ، ضمن خطة شاملة لتجهيز المنطقة تمهيدًا لافتتاح المشروع، بما يواكب الطفرة التي تشهدها المدينة في مشروعات البنية التحتية والنقل الحضري، ويعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي أعمال تطوير الطريق ضمن خطة الاستدامة التي تنتهجها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تستهدف إنشاء بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، من خلال توفير مسارات آمنة ومظللة للمشاة بمختلف فئاتهم، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم، إلى جانب استخدام خامات صديقة للبيئة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع في زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير ومغطيات التربة، بما يعزز المظهر الحضاري ويرفع من كفاءة البيئة العمرانية بالمحور.

كما تتضمن أعمال التطوير تنفيذ شبكة ري بالمياه المعالجة، وتطوير منظومة الإضاءة المرورية والإنارة، مع زيادة مساحات الانتظار الجانبية على طول الطريق بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، إلى جانب تنفيذ حلول هندسية لمعالجة نقاط الزحام، واستخدام عناصر التوجيه والإرشاد والتخطيط المروري الحديثة لتنظيم الحركة وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.

وأوضح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي باسم جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن أعمال تطوير المحور المركزي الموازي لمسار المونوريل تأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها الجهاز للارتقاء بالمحاور الرئيسية وتهيئة البيئة العمرانية المحيطة بالمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على رفع كفاءة الطريق فقط، بل يهدف إلى تطبيق معايير الاستدامة وتحسين جودة التنقل، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تخدم سكان المدينة وزائريها.

وأضاف أن جهاز المدينة ينسق بشكل مستمر مع الهيئة القومية للأنفاق، المنفذة لمشروع المونوريل، لفتح نطاقات المحطات الخاصة بالمشروع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وسهولة الوصول إلى المحطات، وتحقيق التكامل بين شبكة الطرق والمونوريل، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار رؤية جهاز مدينة 6 أكتوبر للارتقاء بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية، وتهيئة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية، بما يضمن سهولة الحركة المرورية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة، فضلًا عن توفير بيئة حضارية مستدامة تليق بسكان المدينة وزائريها.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، استعدادًا لاستقبال وتشغيل مشروع المونوريل، بما يعكس حجم التطوير الذي تشهده المدينة في مختلف القطاعات، ويواكب توجهات الدولة نحو إنشاء مدن ذكية ومستدامة تعتمد على منظومة نقل حضرية متكاملة.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وبمتابعة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للطرق.