جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة 500 فدان بحدائق أكتوبر

أجرى المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة 500 فدان.

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك بحضور وإشراف السيد المهندس مصطفى سيد نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة والتنمية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز سير الأعمال بالموقع، حيث تم الإنتهاء من صب سقف البيارة، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة توريد المهمات الكهروميكانيكية اللازمة للمحطة، بما يضمن الإنتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة 500 فدان يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة حدائق أكتوبر، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يواكب التوسعات العمرانية المتسارعة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.